Нурмагомедова ждёт встреча с болельщиками на родине

Махачкала, , 14:00 — REGNUM Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сегодня, 8 октября, возвращается в Дагестан. На стадионе «Анжи-Арена» готовится встреча чемпиона UFC с земляками. Об этом на своей странице в Facebook пишет дагестанский рефери по борьбе Убайдула Османов. Данную информацию также подтвердил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Хабиб прилетит в Россию уже сегодня. Я готовлю его встречу с жителями Дагестана», — передаёт «Спорт Экспресс» слова Нурмагомедова-старшего.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов прилетит из США, где 6 октября состоялся победный поединок против Конора Макгрегора. Победа над ирландцем стала 11-й для Нурмагомедова в UFC. Всего на счету россиянина 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что число подписчиков российского бойца Хабиба Нурмагомедова в Instagram за сутки после победного боя выросло на 2,7 млн человек. Перед поединком на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе у спортсмена числилось 6,8 млн подписчиков, сейчас их 9,5 млн.

Боец продолжает уверенно лидировать в рейтинге самых популярных российских спортсменов в социальной сети Instagram. Он уверено опережает теннисистку Марию Шарапову (3,3 млн) и хоккеиста Александра Овечкина (1,3 млн).

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