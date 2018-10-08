Отец Нурмагомедова назвал причину потасовки после боя с Макгрегором

Москва, , 11:57 — REGNUM По словам отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, причиной потасовки после боя в Лас-Вегасе стала провокация одного из членов команды Конора Макгрегора. Об этом сообщает 8 октября ТАСС.

По словам отца российского бойца смешанного стиля, тренер из команды Макгрегора оскорблял семью чемпиона, а также его ценности и религиозные убеждения. Также Абдулманап Нурмагомедов подчеркнул, что настоятельно просил сына не реагировать на такие выпады.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абдулманап Нурмагомедов заявил, что по возвращении домой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова ждет дома суровое наказание.

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