Неделя НХЛ: Старт долгожданного сезона и первый балл Свечникова

Торонто, Канада, , 11:47 — REGNUM 4 октября, четверг: Матч открытия нового сезона НХЛ классическим дерби разыграли между собой «Торонто МейплЛифс» и «Монреаль Канадиенс».

Торонто, Канада.

Главным героем очередного матча самого исторического дерби всей лиги стал не по годам знаменитый Остон Мэттьюс, забивший два гола в ворота «Канадиенс».

Ночью 4 октября по московскому времени в столице Канады Торонто стартовал очередной сезон Национальной Хоккейной Лиги, в открытии которого участвовали две старейшие и одни из самых титулованных клубов турнира — «Торонто Мейпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Столичная команда обладает 13 титулами чемпиона лиги, а представители французской части Канады — «Монреаль Канадиенс» имеют 24 титула, что является лучшим показателем во всей лиге. Противостояние этих команд всегда было принципиальным. «Торонто Мейпл Лифс» — представители англо-говорящего населения страны, а «Канадиенс» — напротив, поддерживаются франко-говорящей частью государства. Соответственно, можно сделать резонный вывод, что каждый матч между этими командами сопровождается громкими высказываниями и разногласиями между представителями обеих сторон страны.

Перед игрой большое количество болельщиков самого зимнего вида спорта этой планеты собрались вокруг Скотиабанк-Арена в ожидании начала первого из 82 матчей «Торонто Мейпл Лифс». Главными лицами «кленовых листьев» в грядущем хоккейном году по многим высказываниям должны стать молодой Остон Мэттьюс и Джон Таварес, который недавно вернулся в родной клуб, после 10 лет в «Айлендерс». Первой же атакой «Торонто» навели страх на ворота гостей из Монреаля. Морган Райлли отличился опасным броском от синей линии. В скором времени, «Монреаль» предоставил возможность своему сопернику открыть счёт. Форвард «кленовых листьев» Каспери Капанен подхватил шайбу в зоне своей команды и незамедлительно помчался в атаку вместе со шведом Адресом Юнссоном, который поддерживал своего финского коллегу на другом фланге. Капанен опередил защитников «Канадиенс» и встал перед выбором — отдать передачу на свободного партнёра или точно пронзить девятку сопернических ворот шайбой. Каспер выбрал второй вариант. Только он приготовился бросить шайбу, как сзади его сбил догнавший защитник, и мечты о первой забитой шайбе «Торонто» в исполнении Капанена разбились вдребезги, шайба пролетела мимо цели. После этого момента в игру активно включился «Монреаль» и уже к десятой минуте встречи повел в счёте. Арттури Лехконен молниеносно прорвался по флангу в зону «Мейпл Лифс», предпринял попытку выполнить прострел на «пятак», но после череды отскоков шайба снова прилетела к Арттури за ворота, где сопротивления игрок не встретил. Лехконен вылетел из-за ворот и перевёл шайбу в ворота голкипера «Торонто» Фредерика Андерсена — 0:1. Огорченный пропущенным голом «Торонто», полетел на штурм ворот «Канадиенс» с целью отыграть обидно пропущенную шайбу. Одна из шайб уже пересекла линию ворот, но вратарь «Монреаля» Кэри Прайс остановил летящую шайбу от клюшки Трэвиса Дермотта («Торонто»). За две минуты «Торонто» создали такое количество моментов, которое не удалось создать «Монреалю» за весь игровой период. Кэри Прайс блистал в воротах, вытаскивал любой бросок, пока за дело не взялся ОстонМэттьюс. 1-й номер драфта2016 года принял шайбу около круга вбрасывания, сместился в сторону и прицельно бросил в самую девятку, даже затронув крестовину, сделав гол ещё зрелищнее — 1:1.

Начало второго периода выдалось куда активнее с обеих сторон. Остон Мэттьюс предпринял несколько попыток изменить счёт в пользу «Мейпл Лифс», но на этот раз вратарь был бдителен. Спустя четыре минуты от начала периода «Торонто» получили прекрасную возможность вырваться вперёд. Экс-форвард «Баффало» ТайлерЭннис мастерски прошел оборону «канадиенс», забрав на себя натиск всей защиты соперника, и перевёл шайбу на фланг, где передачи ожидал Патрик Марло. 39-летний ветеран хоккея Патрик Марло принял и бросил шайбу в створ ворот, но на пути встал Кэри Прайс. В конце периода защитники «канадцев» опять привезли опасную атаку на свои ворота. Назем Кадри беспрепятственно вошёл в зону соперника и выкатил шайбу на Джоша Ливо, который отменно бросил, но, судя по всему, в этот день удача была на стороне Кэри Прайса. Но в следующей атаке Джон Таварес заполучил шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд, обошёл идущего на него игрока короткой остановкой, и выполнил идеально точный бросок в ближний верхний угол — 2:1, у Прайса не было шансов поймать эту шайбу. За 12 секунд до конца периода «Монраель» выровнял ситуацию в счёте. «Канадиенс» великолепно воспользовались численным преимуществом, которое реализовал Эндрю Шоу точным щелчком в одно касание с передачи Макса Доми — 2:2.

В третьем периоде голкиперы были на высоте. Все броски, которые были нанесены в третьей 20-минутке стражи ворот парировали, хотя моментов для завершения игры в основное время было достаточно. Игра перешла в овертайм. Первой же атакой в напряженное дополнительное время «Торонто» разорвали оборону «Монреаля». Патрик Марло вкатился в зону сонных «Канадиенс» и передал шайбу свободному Мэттьюсу, который принес «Торонто» победу в первой встрече сезона — 3:2.

6 октября, суббота: Андрей Свечников набрал своё первое очко за «Каролину» в игре против «Коламбуса».

США, Коламбус, Огайо

2-й номер драфта 2018 года Андрей Свечников набрал первый балл в лиге и сопроводил свой успех победой «Каролины» над «Коламбусом» в субботнем матче.

6 октября на Нэйшнвайд-Арене, что в Коламбусе, штат Огайо, проходил очередной матч регулярного сезона НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «КоламбусомБлюДжекетс». Команда из Роли (Северная Каролина) перед сезоном была усилена новичком из России — Андреем Свечниковым, о котором давно говорят, что он, хоть и юн, но уже готов к игре в сильнейшей хоккейной лиге мира. Андрею едва исполнилось 18 лет, как его уже выбрали под общим 2-м номером драфта и объявили одной из главных звезд «Каролины».

Первый период, первая атака, на льду Андрей Свечников. Молодой россиянин перехватил шайбу в нейтральной зоне, перешёл синюю линию и профессионально прочёл ситуацию, практически не глядя, отдал шайбу Джордану Мартинуку. Джордан не стал продолжать атаку и переводить шайбу дальше на фланг, напротив, он выбрал более короткий путь, просто и точно бросив по воротам «жакетов» — 1:0, Сергей Бобровский не смог парировать первый бросок по своим воротам. В первой половине периода «Каролина» плотно насела на соперника в его зоне, не давая спуску, но одна потеря шайбы чуть не сыграла с «ураганами» плохую шутку. Атакующая мощь «БлюДжекетс» выходила два в одного. Пьер-Люк Дюбуа переводил шайбу на Артемия Панарина, но малейшая неточность при передаче не позволила Артемию принять шайбу и, соотвественно, атака захлебнулась. На 13-й минуте встречи «Коламбус» задержался в зоне «Харрикейнз», добившись вбрасывания около ворот КёртисаМакэлинни. По удачному стечению обстоятельств вбрасывание было выиграно «жакетами» и шайба тут же отошла защитнику с левого фланга Дэвиду Савару. Савар по низу отправил шайбу в сторону ворот, и после череды отскоков, шайба прилетела к вратарю, но зафиксировать её голкипер не смог, что сыграло на руку БрэндонуДубински, добившему каучуковый блин в сетку ворот «ураганов» — 1:1. В середине второго периода Себастьян Ахо исправил ситуацию в счёте в пользу «Харрикейнз». Небольшая суматоха в зоне «Джекетс» сыграла на пользу «Кейнз». Майкл Ферланд предпринял попытку пробросить шайбу к воротам с фланга, а подставленная соперником клюшка ещё больше помогла шайбе добраться до цели. Единственным неудобством для ожидающего шайбу Ахо стало то, что она летела по воздуху. Но подобная ситуация не смутила молодого финна, который смог замкнуть столь изощренную передачу в стиле бейсбольного бэттера, и клюшкой отбил шайбу в ворота, будто бы отбивая бейсбольной битой от себя мяч — 2:1. В середине периода Майкл Ферланд поставил точку в матче и в счёте на табло. Ахо молниеносно ворвался в зону «жакетов», оттягивая шайбу от соперника, чуть позднее Себастьян резко развернулся и отдал шайбу на набегающего сзади Ферланда, который в касание бросил шайбу в ворота — 3:1.