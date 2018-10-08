Кудерметова обыграла Риске в первом круге турнира в Тяньцзине

Тяньцзинь, Китай, , 11:01 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Элисон Риске в первом круге турнира в Тяньцзине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 22 минуты, завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:5.

Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 8 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, 10 ошибок на подаче и пять реализованных брейков.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с Се Шувей из Китайского Тайбэя.

Напомним, турнир в Тяньцзине проходит с 8 по 14 октября.

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