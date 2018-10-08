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CAS снял обвинения в употреблении допинга с бобслеистки Сергеевой

Спорт

CAS отменил временное отстранение спортсменки от соревнований

Лозанна, Швейцария, 8 октября 2018, 10:35 — REGNUM  Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне снял обвинения в употреблении допинга с российской бобслеистки Надежды Сергеевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Отмечается, что CAS отменил временное отстранение спортсменки от соревнований.

Напомним, во время Олимпийских игр в Пхёнчхане Сергеева сдала положительный допинг-тест, в котором было обнаружено запрещённое вещество триметазидин.

Тогда она отказалась от вскрытия контрольной допинг-пробы «В», сдала аккредитацию и покинула соревнования. Позднее CAS признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил. Она не стала оспаривать это решение и сохранила за собой право добиваться отмены или сокращения срока дисквалификации.

При этом её результат в двойке с Анастасией Кочержовой был аннулирован. На Олимпиаде они заняли 12-е место.

Читайте ранее в этом сюжете: CAS дисквалифицировал олимпийскую бобслеистку из России Сергееву

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