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Российская теннисистка Родина проиграла на старте турнира в Тяньцзине

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 1:6, 4:6

Тяньцзинь, Китай, 8 октября 2018, 10:11 — REGNUM  Российская теннисистка Евгения Родина проиграла представительнице Польши Магде Линетт в первом круге турнира в Тяньцзине. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 1 минуту, завершилась со счётом 6:2, 1:6, 4:6.

Родина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, три ошибки на подаче и пять реализованных брейков.

За выход в четвертьфинал Линетт поспорит с победительницей матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и американкой Софьей Кенин.

Напомним, турнир в китайском Тяньцзине проходит с 8 по 14 октября.

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