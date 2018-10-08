Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге WTA

Москва, , 10:04 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 8 октября сообщается на сайте организации.

Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в мировом рейтинге. Среди других российских теннисисток Мария Шарапова потеряла одну позицию и стала 26-й.

Анастасия Павлюченкова опустилась с 34-го на 35-е, Екатерина Макарова — с 56-го на 61-е. Евгения Родина осталась на 85-м месте, а Анастасия Потапова — на 93-м. Анна Блинкова поднялась на одно место и стала 98-й.

Возглавляет рейтинг по прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идет Каролина Возняцки из Дании, замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.

Рейтинг WTA от 8 октября: