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Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге WTA

Спорт

Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место

Москва, 8 октября 2018, 10:04 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 8 октября сообщается на сайте организации.

Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в мировом рейтинге. Среди других российских теннисисток Мария Шарапова потеряла одну позицию и стала 26-й.

Анастасия Павлюченкова опустилась с 34-го на 35-е, Екатерина Макарова — с 56-го на 61-е. Евгения Родина осталась на 85-м месте, а Анастасия Потапова — на 93-м. Анна Блинкова поднялась на одно место и стала 98-й.

Возглавляет рейтинг по прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идет Каролина Возняцки из Дании, замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.

Рейтинг WTA от 8 октября:

  1. Симона Халеп (Румыния) — 7421
  2. Каролин Возняцки (Дания) — 6490
  3. Ангелик Кербер (Германия) — 5400
  4. Наоми Осака (Япония) — 4770
  5. Элина Свитолина (Украина) — 4350
  6. Каролина Плишкова (Чехия) — 4345
  7. Петра Квитова (Чехия) — 4255
  8. Слоан Стивенс (США) — 4022
  9. Юлия Гёргес (Германия) — 3785
  10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.

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