Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге WTA

Москва, 8 октября 2018, 10:04 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина потеряла две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 8 октября сообщается на сайте организации.
Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в мировом рейтинге. Среди других российских теннисисток Мария Шарапова потеряла одну позицию и стала 26-й.
Анастасия Павлюченкова опустилась с 34-го на 35-е, Екатерина Макарова — с 56-го на 61-е. Евгения Родина осталась на 85-м месте, а Анастасия Потапова — на 93-м. Анна Блинкова поднялась на одно место и стала 98-й.
Возглавляет рейтинг по прежнему румынка Симона Халеп. На втором месте идет Каролина Возняцки из Дании, замыкает тройку лидеров немка Анжелика Кербер.
Рейтинг WTA от 8 октября:
- Симона Халеп (Румыния) — 7421
- Каролин Возняцки (Дания) — 6490
- Ангелик Кербер (Германия) — 5400
- Наоми Осака (Япония) — 4770
- Элина Свитолина (Украина) — 4350
- Каролина Плишкова (Чехия) — 4345
- Петра Квитова (Чехия) — 4255
- Слоан Стивенс (США) — 4022
- Юлия Гёргес (Германия) — 3785
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.