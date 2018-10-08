Студентка Сибирского университета завоевала серебро по русским шашкам

Красноярск, , 09:18 — REGNUM Студентка Сибирского федерального университета Юлия Журавская стала бронзовым призером чемпионата России по русским шашкам, который завершился в Сочи на прошлой неделе. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба вуза.

«Журавская завоевала серебряную медаль в быстрой программе с контролем времени — 10 минут на партию», — говорится в сообщении.

На турнире выступили более 30 сильнейших шашистов из 16 регионов, среди которых большинство имеют звания мастер спорта России и выше. На официальном ресурсе Федерации шашек России сообщается, что золото в программе «Рапид» досталось спортсменке, мастеру Всемирной федерации шашек Степаниде Кириллиной (Краснодарский край), бронза — шашистке Ирине Ануриной (Калужская область).

Русские шашки — традиционный и наиболее популярный вид шашек в России, странах бывшего СССР. Главной целью игры является лишения противника возможности хода путём взятия или запирания всех его шашек. Отличительной особенностью игры является возможность ходить только по клеткам тёмного цвета.