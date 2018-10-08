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Российские волейболистки обыграли Болгарию на чемпионате мира

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Российские волейболистки обыграли Болгарию на чемпионате мира
Волейбольный мяч

Осака, Япония, 8 октября 2018, 08:53 — REGNUM  Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Болгарии в матче чемпионата мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 25:15).

Самыми результативными в составе российской команды стали Ксения Парубец и Ирина Воронкова, набравшие 19 и 15 очков соответственно.

Российские волейболистки набрали 18 очков, но по дополнительным показателям уступают итальянской команде, которая сыграла на один матч меньше.

Сборная Болгарии — Сборная России — 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 19:25).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стали известны соперники женской сборной России по второму групповому турниру на чемпионате мира по волейболу.

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