Российские волейболистки обыграли Болгарию на чемпионате мира

Осака, Япония, , 08:53 — REGNUM Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Болгарии в матче чемпионата мира, который проходит в Японии. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 25:20, 25:15).

Самыми результативными в составе российской команды стали Ксения Парубец и Ирина Воронкова, набравшие 19 и 15 очков соответственно.

Российские волейболистки набрали 18 очков, но по дополнительным показателям уступают итальянской команде, которая сыграла на один матч меньше.

Сборная Болгарии — Сборная России — 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 19:25).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стали известны соперники женской сборной России по второму групповому турниру на чемпионате мира по волейболу.

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