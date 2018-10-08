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Две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Лос-Анджелес, США, 8 октября 2018, 08:45 — REGNUM  «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Алекс Иафалло, по голу забили Анже Копитар и Пол Ладью. Российский форвард Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Эти очки стали для него первыми после возвращения в НХЛ.

В составе «Детройта» отличились нападающие Энтони Манта и Дилан Ларкин.

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Детройт Ред Уингз (Детройт) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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