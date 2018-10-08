«Торонто» обыграл «Чикаго» благодаря хет-трику Тавареса

Чикаго, США, , 08:37 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 7:6.

В составе «Торонто» нападающий Джон Таварес оформил хет-трик. Также дубль оформил Остон Мэттьюс, по голу забили Каспери Капанен и Морган Райлли.

В составе «Чикаго» дублем отметился Патрик Кейн. Кроме того, шайбы забросили Джонатан Тейвз, Алекс Дебринкэт, Джон Хейден и Брэндон Мэннинг.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Торонто Мэйпл Лифс (Торонто) — 6:7 (2:2, 1:2, 3:2, 0:1).

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