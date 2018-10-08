Понедельник, 8 Октября 2018 года
09:53:41 МСК

Экс-капитан «Челси» Джон Терри объявил о завершении карьеры

Спорт

Терри завершил карьеру после отказа переходить в «Спартак»

Экс-капитан «Челси» Джон Терри объявил о завершении карьеры
Джон Терри

Лондон, 8 октября 2018, 08:06 — REGNUM  Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«После 23 невероятных лет в футболе я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить карьеру», — написал Терри.

Напомним, Терри находился в системе «Челси» с 1995 года. Всего в составе команды он сыграл 702 матча и забил 65 мячей. Терри пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Летом 2017 года Терри перешёл из «Челси» в «Астон Виллу», где провёл сезон-2017/18. В сентябре 2018 года сообщалось, что Терри близок к переходу в московский «Спартак». Однако сам футболист написал, что отказался от этого предложения.

В составе сборной Англии Терри выступал с 2003 по 2012 год. На его счету 78 матчей и шесть забитых голов.

Читайте также: Экс-капитан «Челси» Джон Терри отказался переходить в «Спартак»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить