Экс-капитан «Челси» Джон Терри объявил о завершении карьеры

Лондон, , 08:06 — REGNUM Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«После 23 невероятных лет в футболе я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить карьеру», — написал Терри.

Напомним, Терри находился в системе «Челси» с 1995 года. Всего в составе команды он сыграл 702 матча и забил 65 мячей. Терри пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Летом 2017 года Терри перешёл из «Челси» в «Астон Виллу», где провёл сезон-2017/18. В сентябре 2018 года сообщалось, что Терри близок к переходу в московский «Спартак». Однако сам футболист написал, что отказался от этого предложения.

В составе сборной Англии Терри выступал с 2003 по 2012 год. На его счету 78 матчей и шесть забитых голов.

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