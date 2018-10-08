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Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 8:5

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
Andy Hall
Хоккеист

Роли, США, 8 октября 2018, 07:37 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:5.

В составе «Рейнджерс» Джимми Веси и Крис Крайдер оформили по дублю. Ещё один гол забил российский нападающий Павел Бучневич.

В составе «Каролины» победную шайбу забросил российский форвард Андрей Свечников. Он стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который родился в 2000-х годах и забил гол.

Также в этом матче за «Харрикейнз» дубль оформил Уоррен Фёгеле. По голу забили Джордан Мартинук, Джордан Стаал, Майкл Ферланд, Лукас Валльмарк и Теуво Теравяйнен.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Рейнджерс (Нью-Йорк) — 8:5 (2:2, 2:2, 4:1).

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