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«Интер» обыграл СПАЛ благодаря дублю Икарди

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

«Интер» обыграл СПАЛ благодаря дублю Икарди
Мауро Икарди

Феррара, Италия, 8 октября 2018, 07:21 — REGNUM  Миланский «Интер» одержал победу над клубом СПАЛ в матче восьмого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте футболисты «Интера» вышли вперёд благодаря голу нападающего Мауро Икарди. На 18-й минуте форвард СПАЛа Мирко Антенуччи не смог реализовать пенальти.

Тем не менее клубу из Феррары удалось сравнять счёт на 72-й минуте, отличился Альберто Палоски. Но удержать ничейный счёт СПАЛ не смог. На 77-й минуте Мауро Икарди оформил дубль и принёс «Интеру» победу.

На сегодняшний день «Интер» занимает третье место в чемпионате Испании. Команда набрала 16 очков в восьми матчах. СПАЛ идёт на 14-м месте, в его активе девять очков.

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