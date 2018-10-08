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«Барселона» потеряла очки, сыграв вничью с «Валенсией»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

«Барселона» потеряла очки, сыграв вничью с «Валенсией»
Pexels
Футбол

Валенсия, Испания, 8 октября 2018, 06:53 — REGNUM  «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче восьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте футболисты «Валенсии» вышли вперёд благодаря голу защитника Эсекьеля Гарая. На 23-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси восстановил равновесие.

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 12-й минуте, заменив получившего травму Гонсалу Гуэдеша.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании. Команда не смогла победить в последних четырёх матчах, сыграв вничью в трёх играх и один раз проиграв — в шестом туре «Леганесу».

Сейчас у «Барселоны» 15 очков после восьми матчей. «Валенсия» идёт на 13-м месте, в её активе девять очков.

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