«Монако» проиграл «Ренну», несмотря на голевой пас Головина

Монако, , 06:38 — REGNUM «Монако» потерпел домашнее поражение от «Ренна» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 14-й минуте футболисты «Ренна» вышли вперёд благодаря голу Дамьена да Сильвы. На 49-й минуте нападающий «Монако» Радамель Фалькао сравнял счёт после передачи Александра Головина.

Тем не менее удержать ничью футболистам «Монако» не удалось. На 77-й минуте победный гол забил Атем Бен-Арфа.

На сегодняшний день «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции, команда набрала шесть очков в девяти матчах. «Ренн» идёт на 11-м месте, в его активе 11 очков.

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