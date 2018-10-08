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ПСЖ разгромил «Лион» благодаря покеру Мбаппе

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:0

ПСЖ разгромил «Лион» благодаря покеру Мбаппе
Кирилл Венедиктов
Килиан Мбаппе

Париж, 8 октября 2018, 06:29 — REGNUM  ПСЖ одержал разгромную победу над «Лионом» в матче девятого тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 5:0.

На 11-й минуте футболисты ПСЖ вышли вперёд благодаря голу Неймара, реализовавшего пенальти. Во втором тайме французский нападающий Килиан Мбаппе забил четыре гола в течение 13 минут.

На сегодняшний день ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, команда одержала девять побед в девяти матчах. «Лион» идёт на шестом месте, в его активе 14 очков.

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