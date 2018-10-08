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Отец Нурмагомедова накажет бойца «жёстче, чем UFC»

Спорт

Глава UFC Дана Уайт не исключил, что Хабиб может лишиться чемпионского пояса

Отец Нурмагомедова накажет бойца «жёстче, чем UFC»
BattleBeetle
Хабиб Нурмагомедов

Махачкала, 8 октября 2018, 01:27 — REGNUM  Поведение российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова после поединка с ирландцем Конором Макгрегором повлечет за собой «жёсткие санкции» со стороны его отца и наставника Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом тренер заявил в интервью «Известиям».

"Я вынужден буду выносить свои санкции, более жёсткие, жёстче, чем UFC. Должна быть дисциплина и порядок», — подчеркнул Абдулманап Нурмагомедов.

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Инцидент в Лас-Вегасе отец бойца назвал «пределом» своих «нервных потрясений». Он также назвал неприемлемым поведение сына вне октагона и заявил, что несет ответственность за произошедшее как глава команды.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок в Лас-Вегасе за звание чемпиона UFC в легком весе завершился победой Нурмагомедова. После боя представители команды Макгрегора принялись оскорблять российского спортсмена, что привело к потасовке.

Гонорар Нурмагомедова заморожен до окончания расследования инцидента. Глава UFC Дана Уайт не исключил, что боец может лишиться чемпионского пояса.

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