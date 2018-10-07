«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью

Ливерпуль, Великобритания, , 23:57 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 7 октября 2018 г. на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счетом 0:0.

Футболисты обеих команд по ходу игры создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После восьми матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Ливерпуль», набравший также 20 баллов, находится на третьей позиции.

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