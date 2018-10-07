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«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Спорт

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:1

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Andreykor
Стадион «ВЭБ-Арена»

Москва, 7 октября 2018, 21:59 — REGNUM  Московский ЦСКА на своем поле уступил с минимальным счетом столичному «Локомотиву» в матче десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 7 октября текущего года на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи стал защитник «железнодорожников» Бенедикт Хёведес, который забил единственный мяч на 88-й минуте.

После десяти матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Локомотив», набравший 15 баллов, находится на седьмой позиции.

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