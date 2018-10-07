«Вальядолид» одолел «Уэску» в чемпионате Испании

Вальядолид, Испания, , 16:01 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Вальядолид» одержал победу над командой «Уэска» в матче 8-го тура Примеры, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Вальядолида» и закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче записал на свой счет полузащитник «Вальядолида» Рубен Алькарас. И это первый гол для испанского футболиста в текущем сезоне Примеры.

По итогам игры «Вальядолид», набрав три очка, поднимается на 6-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, «Уэска», потерпевшая пятое поражение в текущем сезоне, находится на последнем месте.

Отметим, это третья подряд победа для «Вальядолида», следующий матч команда проведет 21 октября против команды «Бетис» на выезде, «Уэска» же также 21 октября примет у себя «Эспанбол».