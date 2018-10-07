«Анжи» удержал нулевую ничью в матче с «Ахматом»

Грозный, , 15:55 — REGNUM 7 октября между коллективами «Ахмат» и «Анжи» на стадионе «Ахмат-арена» был разыгран матч в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Ахмат"/"Анжи»)

Удары 15/3

Удары в створ 6/2

Владение 58%/42%

Фолы 11/10

Угловые 8/1

Набрав 12 очков «Ахмат» укрепился на 9-й позиции. «Анжи» с 10-ю очками поднялся на 13-е место турнирной таблицы дивизиона.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Городов, Анхель, Семенов, Уциев, Мохаммади, Исмаэль, Иванов, Гащенков, Бериша, Митришев, Балай.

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Гиголаев, Кулин, Чансельор, Кулик, Рабиу, Глебов, Ондуа, Понсе, Долгов.

Главный арбитр матча: Ноколай Волошин.

Предупреждения: Новосельцев — 9, Гащенков — 21, Ондуа — 45, Бериша — 56, Рабиу — 58, Мохаммади — 64, Понсе — 69, Глебов — 73.