Футболистам «Анжи» начали выплачивать долги по зарплате

Махачкала, , 15:45 — REGNUM Часть задолженности перед футболистами махачкалинского футбольного клуба «Анжи» погашена, заявил 7 октября в прямом эфире комментатор телеканала «Матч премьер» Адам Ахмадов.

Как сообщается, игрокам «Анжи» 5 и 6 октября была выплачена определенная сумма. В данный момент команда играет матч с грозненским «Ахматом».

До этого генеральный директор клуба «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что задолженность руководства перед футболистами выросла на 50 миллионов по сравнению с июлем до 300 миллионов рублей.

Отметим, ранее стало известно, что футболисты махачкалинской команды могут из-за долгов по зарплате провести бойкот матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.