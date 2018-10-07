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Футболистам «Анжи» начали выплачивать долги по зарплате

Спорт

Игрокам «Анжи» 5 и 6 октября была выплачена определенная сумма

Махачкала, 7 октября 2018, 15:45 — REGNUM  Часть задолженности перед футболистами махачкалинского футбольного клуба «Анжи» погашена, заявил 7 октября в прямом эфире комментатор телеканала «Матч премьер» Адам Ахмадов.

Как сообщается, игрокам «Анжи» 5 и 6 октября была выплачена определенная сумма. В данный момент команда играет матч с грозненским «Ахматом».

До этого генеральный директор клуба «Анжи» Олег Флегонтов заявил, что задолженность руководства перед футболистами выросла на 50 миллионов по сравнению с июлем до 300 миллионов рублей.

Отметим, ранее стало известно, что футболисты махачкалинской команды могут из-за долгов по зарплате провести бойкот матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

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Футбол
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