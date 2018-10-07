Молодежный состав ЦСКА переиграл «Локомотив»

Москва, , 15:48 — REGNUM Футболисты молодежного состава ЦСКА оказались сильнее в противостоянии с командой клуба «Локомотив» в матче 10-о тура молодежного первенства России, сообщает 7 октября «Советский спорт».

Встреча проходила на домашнем стадионе ЦСКА и закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол во встречи забил на 48-й минуте полузащитник ЦСКА Данил Янов.

По результатам матча ЦСКА опередил тульский «Арсенал» в турнирной таблице молодежного первенства и поднялся на первую строчку, «Локомотив» на 12-м месте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в другой встрече 10-го тура молодежного первенства санкт-петербургский «Зенит» с таким же счетом одержал верх над «Краснодаром».