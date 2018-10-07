Гончарова пропустит оставшиеся матчи ЧМ по волейболу в Японии из-за травмы

Кобе, Япония, , 15:41 — REGNUM Волейболистка российской сборной Наталья Гончарова завершает свое выступление на чемпионате мира по волейболу, проходящему в Японии, заявил 7 октября главный тренер российской сборной Владимир Панков, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Гончарова вынуждена пропустить оставшиеся матчи из-за травмы плеча.

Также Мачт ТВ приводит комментарий генерального директора московского «Динамо» Владимира Зиничева в связи со сложившейся вокруг спортсменки ситуации. По словам Зиничева, Наталья Гончарова вынуждена будет пропустить оставшиеся игры и вряд ли успеет восстановиться к началу клубного чемпионата, так как медики на три недели запретили тревожить травмированную руку.

Отметим, Гончарова неудачно упала и травмировалась в время матча со сборной США 4 октября, которую наша женская сборная проиграла.