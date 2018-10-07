Молодежный состав «Зенита» обыграл дома «Краснодар»

Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Молодежный состав санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» обыграл команду «Краснодар» в матче молодежного первенства России по футболу, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» в северной столице России и завершилась с минимальным счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч во встрече забил на 38-й минуте нападающий молодежного состава «Зенита» Максим Бачинский.

По итогам встречи «Зенит», набравший 14 очков, располагается на 9-й строчке в таблице молодежного чемпионата России, «Краснодар» с 15 очками — на 7-й.

В следующем туре «Краснодар» примет у себя грозненский клуб «Ахмат», а у «Зенита» состоится матч с московским «Динамо». Обе встречи будут сыграны 20 октября.