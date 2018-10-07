Кадыров не сомневался в победе Нурмагомедова над Макгрегором

Грозный, , 14:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Соответствующее сообщение Кадыров опубликовал сегодня, 7 октября, на своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что он с самого начала верил в победу Нурмагомедова, и отметил, что Макгрегор недооценил своего соперника в бою за титул чемпиона мира UFC в легком весе.

«Хабиб с первых же секунд привёл зарвавшегося соперника в чувство. Противник понял, что Хабиб — гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской», — написал Кадыров.

Также глава Чечни считает, что удушающий прием, который осуществил Нурмагомедов и после которого Макгрегор сдался, стал прекрасным финалом поединка.

Напомним, что бой прошел в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедов в четвертом раунде стремительно атаковал Макгрегора и начал душить его, после чего ирландец сдался.

Однако члены команды Макгрегора да и сам ирландец старались всячески словесно поддеть Нурмагомедова и его людей, оскорбляя его самого, родтсвенников, ислам и Россию.

Сразу после победы Нурмагомедов набросился на одного из членов команды Макгрегора после чего в зрительном зале и на ринге завязалась массовая драка, прекратить которую смогли только сотрудники полиции американского штата Невада.

UFC намерено провести расследование инцидента.