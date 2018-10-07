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Аарон Рэмси может перейти в «Ювентус»

Спорт

Рэмси может перейти в «Ювентус» из-за того, что срок его нынешнего контракта истекает в конце сезона 2018/19

Лондон, 7 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Туринский футбольный клуб «Ювентус» собирается пригласить в свой состав полузащитника лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарона Рэмси, сообщает 7 октября Calciomercato.

Рэмси может перейти в «Ювентус» из-за того, что срок его нынешнего контракта истекает в конце сезона 2018/19, а по поводу условий заключения нового футболист и руководство «Арсенала» не смогли договориться.

Как пишет Calciomercato, предложение от «Ювентуса» может поступить к Рэмси в ближайшее время. Также футболистом интересуются клубы «Милан» и «Ливерпуль».

В этом сезоне Аарон Рэмси сыграл восемь игр за лондонский «Арсенал», в которых сделал две результативные передачи.

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