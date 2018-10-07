«Спартак» победил «Енисей» на последних минутах матча

Красноярск, , 14:24 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» сумел вырвать победу у команды из Красноярска «Енисей» буквально на последних минутах встречи, сообщает 7 октября Sport 24.

«Енисей» принимал московский клуб у себя в Красноярске. В первом тайме счет так и не был открыт. В начале второго, на 47-й минуте встречи, гости сумели открыли счет после поданного углового и навеса головой Михаила Игнатова. Однако через 4 минуты хозяева также с углового сравняли счет во встрече голом Раде Дугалича.

На 60-й минуте арбитром был назначен пенальти в ворота «Енисея» за игру рукой, который удачно реализовал Зе Луиш и вывел свою команду вперед. Однако и тут хозяева не остались надолго в долгу и через десять минут представитель команды «Енисей» Валерий Кичин снова привел счет на табло красноярского стадиона в равновесное состояние.

И только в добавленные судьями три минуты у к основному времени матча — на 92-й минуте, красно-белым удалось вырвать победу голом Артема Тимофеева. Итоговый счет 3:2 в пользу московской команды.

По итогам игры «Спартак» с 18 очками поднялся на ч-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Енисей» с пятью очками — на последнем.

В следующем туре «Енисей» на выезде сыграет с «Оренбургом», а московский «Спартак» проведет матч с тульским «Арсеналом».