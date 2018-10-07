«Трактор» разгромил «Адмирал» на выезде

Владивосток, , 14:19 — REGNUM Хоккейный челябинский клуб «Трактор» победил с разгромным счетом владивостокскую команду «Адмирал» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Встреча проходила во Владивостоке и закончилась со счетом 7:2 в пользу челябинской команды. Счет в игре был открыт уже на первой минуте голом игрока «Трактора» Игоря Полыгалова, однако до конца периода хозяевам удалось сравнять счет шайбой Александра Черникова, заброшенной в большинстве.

Во втором периоде гости забросили три шайбы, на 27-й минуте отличился канадский нападающий «Трактора» Пол Щечура, на 34-й Виталий Кравцов и на 36-й — шведский нападающий челябинской команды Йонас Элунд. На все это хозяева смогли ответить единственной шайбой Константина Глазачева на 31-й минуте.

В третьем же периоде «Трактор» безответно трижды поразил ворота «Адмирала» — на 49-й и 54-й в большинстве снова отличился Пол Щечура, оформивший таким образом хет-трик в матче и на 47-й Артем Пеньковский. Итоговый счет встречи 7:2 в пользу «Трактора».

По итогам матча «Адмирал» находится на 11-й строчке турнирной таблицы с 8 очками, а «Трактор» поднялся на 9-ю строку с 13.

Отметим, это четвертое подряд поражение владивостокского хоккейного клуба.