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Руководство «МЮ» выразило поддержку главному наставнику команды

Спорт

По словам Моуринью, все кто читали желтую прессу считали, что его уволят

Руководство «МЮ» выразило поддержку главному наставнику команды
Paul
Талисмн «Манчестер Юнайтед» Красный Фред

Манчестер, Великобритания, 7 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Клубное руководство футбольной команды «Манчестер Юнайтед» («МЮ») выразило поддержку главному тренеру команды Жозе Моуринью перед матчем с «Ньюкаслом» в английской премьер-лиге. Об этом сам главный наставник «МЮ» заявил 7 октября журналистам, его слова приводит talkSPORT.

По словам Моуринью, все кто читали желтую прессу считали, что его уволят.

«И, если бы я не получил смс от своего руководства не обращать внимания на спекуляции, я бы тоже был в этом убежден», — сказал главный тренер «МЮ» и добавил также, что вокруг слишком много пустых заявлений, а журналисты ими ставят под сомнение профессионализм и честность футболистов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что главный наставник «МЮ» будет уволен в случае проигрыша его команды «Ньюкаслу» в матче АПЛ из-за неудачного старта «МЮ» в нынешнем сезоне. Однако затем появились сообщения опровергающие данную информацию.

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Футбол
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