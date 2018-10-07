Даниэль Рикардо признан гонщиком дня на гран-при Японии

Токио, , 13:38 — REGNUM Бразильский пилот в классе автогонок «Формула-1» Даниэль Рикардо, выступающий за команду «Ред Бул», признан гонщиком дня болельщиками этапа чемпионата, сообщает 7 октября пресс-служба «Формулы-1».

Такое признание со стороны болельщиков Даниэль Рикардо получил за то, что стартовав с 15-й позиции он пришел к финишу четвертым. Это четвертый подобный титул бразильца, полученный им в текущем сезоне. Ранее он был признан гонщиком дня на этапах «Формулы-1» в Китае, Венгрии и Монако.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, победителем 17-го этапа автогонок в серии «Формула-1» гран-при Японии стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон и этой победой почти не оставил шансов на победу ближайшему конкуренту — Себастьну Феттелю из «Феррари».