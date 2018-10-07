Хэмилтон в интервью по итогам победы в Японии: борюсь за каждую гонку

Токио, , 13:10 — REGNUM О том, что для него важна борьба за каждую гонку заявил победитель 17-го этапа чемпионата мира автогонок в серии «Формула-1» гран-при Японии британский пилот Льюис Хэмилтон в своем интервью после гонки. Его слова цитирует 7 октября Матч ТВ.

Такое заявление Хэмилтон сделал, отвечая на вопрос о том, что победа в следующем этапе может сделать его чемпионом текущего сезона чемпионата «Формулы-1» досрочно.

«Я пока так далеко не заглядывал. Борюсь за каждую гонку. Разрыв довольно большой, но я понимаю, что мы боремся за чемпионат», — сказал британский пилот.

Кроме этого Льюис Хэмилтон считает, что болиды «Мерседеса» были быстры весь уикэнд и как команда все вместе они показали все, что смогли.

«Ребята в команде всегда за всем следят. Они делают для меня прочного зверя. Горжусь ими», — заявил британский пилот.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа мирового чемпионата «Формулы-1» и почти гарантировал этим себе победу в данном виде гонок.