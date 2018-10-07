Льюис Хэмилтон стал победителем в гран-при Японии автогонок «Формулы-1»

Токио, , 13:09 — REGNUM Британский пилот Льюис Хэмилтон стал победителем 17-го этапа автогонок в серии «Формула-1» гран-при Японии, сообщает 7 октября официальный сайт чемпионата.

Итоговое время победителя составило 1 час 27 минут 17,062 секунд. На втором месте партнер британца по команде финн Вальттери Боттас, его итоговое время прохождения трассы составило +12,19 секунд ко времени Хэмилтона. На третьем — Макс Ферстаппен выступающий за команду «Ред Бул» который финишировал с результатом +14,295 секунды ко времени победителя.

Из других результатов стоит отметить российского гонщика Сергея Сироткина, который стартовав на 17-й позиции пришел к финишу шестнадцатым.

Отметим, этой своей победой Льюис Хэмилтон почти гарантировал себе победу в чемпионате «Формулы-1», так как по итогам гонки его разрыв по призовым очкам с ближайшим конкурентом — Себастьяном Феттелем из «Феррари», составляет 67 очков, а такую разницу практически невозможно отыграть за оставшиеся четыре этапа.