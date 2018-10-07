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Тьерри Анри прочат место главного тренера «Астон Виллы»

Спорт

Владельцам клуба хотелось бы остановить свой выбор на кандидате, который также был бы наиболее привлекателен для болельщиков

Тьерри Анри прочат место главного тренера «Астон Виллы»
jarmoluk
Футбольный мяч

Бирмингем, Великобритания, 7 октября 2018, 12:36 — REGNUM  В качестве одного из кандидатов на пост главного тренера футбольной команды «Астон Вилла» руководство клуба рассматривает помощника главного тренера сборной Бельгии по футболу Тьерри Анри. Об этом 7 октября пишет The Sun.

По данным издания, кроме кандидатуры Анри также рассматривается возможность сделать главным тренером «Астон Виллы» тренер «Ниццы» Патрика Вийера, многолетнего ассистента Жозе Моуринью Руя Фариа и тренера «Брентфорда» Дина Смита.

Однако владельцам клуба хотелось бы остановить свой выбор на кандидате, который также был бы наиболее привлекателен для болельщиков, и поэтому кандидатура Тьерри Анри несколько привлекательнее остальных. Несмотря на отсутствие у Анри опыта работы главным тренером команды, они склоняются к поведению переговоров именно с ним.

Отметим, предыдущий главный наставник «Астон Виллы» Сив Брюс был уволен с этого поста за неудовлетворительные результаты игры команды в новом сезоне, когда «Астон Вилла» в десяти матчах всех турниров выиграла только одну игру.

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Футбол
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