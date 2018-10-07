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«Штутгарт» отправил в отставку главного тренера

Спорт

Во вчерашнем матче седьмого тура Бундеслиги «Штутгарт» проиграл команде «Ганновер-96» со счетом 3:1

Штутгарт, Германия, 7 октября 2018, 12:25 — REGNUM  Футбольный клуб немецкой Бундеслиги «Штутгарт» отправил в отставку главного наставника команды Тайфуна Коркута, сообщает 7 октября официальный сайт футбольной команды.

Такое решение принято руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами игры команды в новом сезоне Бундеслиги, которая по итогам семи прошедших туров занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе только пять очков.

Также, по сообщению официального сайта «Штутгарта», вместе с Коркутом покинут команду и его ассистенты Стивен Чернудоло и Илия Арачич, а исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Андреас Хинкель.

Отметим, во вчерашнем матче седьмого тура Бундеслиги «Штутгарт» проиграл команде «Ганновер-96» со счетом 3:1.

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Футбол
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