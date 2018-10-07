Президент UFC не уверен, что Нурмагомедову выдадут новую визу в США

Лас-Вегас, США, , 11:21 — REGNUM Президент UFC Дана Уайт не уверен в том, что Хабиб Нурмагомедов получит новую визу на въезд в США после инцидента, случившегося после его победы над бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC229 в Лас-Вегасе. Его слова приводит 7 октября «Матч ТВ».

Такое заявление Дана Уайт сделал, отвечая на вопрос о возможности боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым.

«Давайте посмотрим, что будет с комиссией (по расследованию послематчевого инцидента — прим. ред.). Будут ли штрафы, получит ли Хабиб после этого визу или будет выслан обратно», — сказал президент UFC и добавил, что турнир UFC 229 был самым большим из тех, что ему доводилось проводить, и он крайне разочарован тем, что произошло в его конце.

Кроме этого, президент UFC отметил, что такое поведение, которое продемонстрировали оба бойца, недостойно федерации и, несмотря ни на что, все бойцы, выступавшие на турнирах UFC, уважительно относились друг к другу.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым закончился победой российского бойца. Однако после победы Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку за пределами ринга.