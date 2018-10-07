«Калгари» победил «Ванкувер» в домашнем матче

Калгари, Канада, , 10:23 — REGNUM Хоккеисты команды «Калгари Флэймэ» одержали убедительную победу над командой клуба «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Игра проходила в Калгари и закончилась победой хозяев со счетом 7:4. Счет на первой минуте встречи открыл представитель хозяев Элиас Лндхольм, на 54-й минуте, оформивший дубль. У «Ванкувера» дубль оформил Элиас Петтерсон — на 13-й и 22-й минуте, причем с первой шайбой ему помог российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин, сделавший результативную передачу.

Кроме этого у хозяев отметились шайбами Джиордано — 17-я минута, Годро — 29-я, Монахан — 49-я. Чарник — 58-я и Фролик на 59-й, а у гостей Саттер и Хорват на 16-й и 36-й минутах соответственно.

Следующий матч «Калгари» проведет 9 октября на выезде с командой «Нэшвилл», а «Ванкуверу» также на выезде в этот же день предстоит встреча с «Каролиной».