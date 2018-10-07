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«Даллаз» переиграл «Виннипег» с крупным счетом

Спорт

Итоговый счет 5:1 в пользу «Далласа»

«Даллаз» переиграл «Виннипег» с крупным счетом
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР
Гол

Даллас, США, 7 октября 2018, 09:14 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас старз» разгромил команду клуба «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на домашней арене «Далласа». Счет в матче открыл российский нападающий «Далласа» Александр Радулов на 8-й минуте игры, затем коллега Радулова по команде Тайлер Сегин на 11-й минуте удвоил счет.

Гости отыграли одну шайбу на 22-й минуте шайбой Кайла Коннора, однако уже на 27-й, после шайбы Джейми Бенна с подачи Радулова, их отставание от хозяев снова было доведено до двух шайб.

В третьем периоде забивали только хоккеисты «Далласа»: на 47-й минуте оформил свой дубль Джейми Бенн, а на 52-й — и снова с подачи Александра Радулова, вторую свою шайбу в ворота «Виннипега» забил Тайлер Сегин. Итоговый счет 5:1 в пользу «Далласа».

Отметим, российский форвард «Даллас старз» Александр Радулов провел на льду около 19 минут был признан третьей звездой прошедшего матча, набрав в нем три (1+2) очка.

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