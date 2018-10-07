«Даллаз» переиграл «Виннипег» с крупным счетом

Даллас, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас старз» разгромил команду клуба «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 7 октября Матч ТВ.

Встреча проходила на домашней арене «Далласа». Счет в матче открыл российский нападающий «Далласа» Александр Радулов на 8-й минуте игры, затем коллега Радулова по команде Тайлер Сегин на 11-й минуте удвоил счет.

Гости отыграли одну шайбу на 22-й минуте шайбой Кайла Коннора, однако уже на 27-й, после шайбы Джейми Бенна с подачи Радулова, их отставание от хозяев снова было доведено до двух шайб.

В третьем периоде забивали только хоккеисты «Далласа»: на 47-й минуте оформил свой дубль Джейми Бенн, а на 52-й — и снова с подачи Александра Радулова, вторую свою шайбу в ворота «Виннипега» забил Тайлер Сегин. Итоговый счет 5:1 в пользу «Далласа».

Отметим, российский форвард «Даллас старз» Александр Радулов провел на льду около 19 минут был признан третьей звездой прошедшего матча, набрав в нем три (1+2) очка.