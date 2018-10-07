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UFC: Досталось не только Макгрегору

Спорт

Российский боец Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку за пределами ринга после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC

Лос-Анджелес, США, 7 октября 2018, 08:44 — REGNUM  Российский боец Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку за пределами ринга после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC.

После боя Нурмагомедов вступил в перепалку командой Макгрегора. Дело не ограничилось словесными выпадами, российский боец вылез за канаты октагона и устроил потасовку в зале. Потасовка разгорелась и в пределах ринга, куда вышли люди из команд бойцов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона в легком весе федерации UFC.

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