UFC: Досталось не только Макгрегору

Лос-Анджелес, США, , 08:44 — REGNUM Российский боец Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку за пределами ринга после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC.

После боя Нурмагомедов вступил в перепалку командой Макгрегора. Дело не ограничилось словесными выпадами, российский боец вылез за канаты октагона и устроил потасовку в зале. Потасовка разгорелась и в пределах ринга, куда вышли люди из команд бойцов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и отстоял титул чемпиона в легком весе федерации UFC.