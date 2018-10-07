Александр Волков ушел в нокаут на UFC

Лас-Вегас, США, , 08:36 — REGNUM Российский боец Александр Волков потерпел поражение нокаутом в бою против американского бойца Деррика Льюиса 7 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Деррику Льюису удалось отправить в нокаут Александра Волкова за 15 секунд до окончания третьего раунда.

Для российского бойца, выступающего в тяжелом весе, это поражение стало первым на турнирах серии UFC.

Напомним, ранее Волков выступал в организации Bellator MMA, где ему удалось завоевать звание чемпиона организации в тяжелом весе.