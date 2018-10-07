Отец Нурмагомедова назвал шансы бойца против Макгрегора

Махачкала, , 04:19 — REGNUM Шансы российского бойца Хабиба Нурмагомедова на победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором составляют 90 к 10. Об этом заявил на пресс-конференции в Махачкале отец и наставник спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Отец бойца отказался говорить о возможном поражении сына. Он подчеркнул, что не намерен обсуждать этот вариант ни публично, ни в личной беседе.

«Шансы — 90 на 10 в пользу Хабиба. Не стоит уменьшать его шансы», — цитирует тренера «Пятый канал».

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб готовился к бою давно, этот поединок нужен бойцу. Он также выразил надежду, что все российские и зарубежные болельщики спортсмена будут удовлетворены боем.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 октября (мск) в американском Лас-Вегасе состится поединок Нурмагомедова и Макгрегора за звание чемпиона UFC в легком весе. Макгрегор за участие в бое получит рекордные для UFC $3 млн, а российский боец — $2 млн.

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