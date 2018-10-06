Эрик Дайер принес «шпорам» победу над «Кардиффом»

Лондон, 6 октября 2018, 18:55 — REGNUM 6 октября на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч между командами «Тоттенхэм» и «Кардифф» в рамках 8-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19, завершившийся победой «шпор».
Единственный мяч в дебюте первой половины забил перспективный опорный полузащитник национальной сборной Англии Эрик Дайер — 1:0.
Статистика матча («Тоттенхэм"/"Кардифф»)
Удары 20/7
Удары в створ ворот 7/4
Процент владения 76%/24%
Угловые 6/2
Нарушения 7/9
Набрав 18 очков «Тоттенхэм» поднялся на 3-ю строчку. «Кардифф» с 2-мя баллами остался на последней позиции в турнирной таблице.
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Сон, Винкс, Сиссоко, Дайер, Моура, Кейн.
«Кардифф»: Этеридж, Беннетт, Моррисон, Манга, Бамба, Артер, Ралс, Мерфи, Камараса, Хойлетт, Патерсон.
Главный арбитр матча: Майк Дин.
Предупреждения: Санчес — 51, Кейн — 59, Алдервейрелд — 68, Артер — 90+5.
Удаления: Ралс — 58.
Голы: Дайер 8 — 1:0.