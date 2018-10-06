«Эвертон» одержал очередную победу в Английской Премьер-лиге

Лондон, , 18:54 — REGNUM 6 октября на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч между командами «Лестер Сити» и «Эвертон» в рамках 8-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19, завершившийся победой «ирисок» со счетом 2:1.

В дебюте матча скоростной форвард национальной сборной Бразилии Ришарлисон вывел «ирисок» вперед — 0:1. Через 33 минуты португальский новичок «лис» Рикарду Перейра сравнял счет — 1:1. На 77-й минуте Гильфи Сигурдссон забил победный мяч в ворота Каспера Шмейхеля — 1:2.

Статистика матча («Лестер"/"Эвертон»)

Удары 7/13

Удары в створ ворот 3/8

Процент владения 51%/49%

Угловые 1/9

Нарушения 7/9

Набрав 12 очков «Эвертон» поднялся на 10-ю строчку и догнал «Лестер», идущий позицией выше с тем же количеством очков.

Стартовые составы команд:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Перейра, Даниэль, Ихеаначо, Мэддисон, Ндиди, Менди, Варди.

«Эвертон»: Пикфорд, Зума, Кин, Динь, Кенни, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Дэвис, Бернард, Ришарлисон.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг.

Предупреждения: Даниэль — 31, Морган — 43, Дэвис — 45.

Удаления: Морган — 63.

Голы: Ришарлисон 7 — 0:1, Перейра 40 — 1:1, Сигурдссон 77 — 1:2.