Хэт-трик Алькасера принес «Боруссии» невероятную победу над «Аугсбургом»

Дортмунд, Германия, , 18:31 — REGNUM 6 октября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Аугсбург» в рамках 7-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19, завершившийся победой «шмелей» со счетом 4:3.

На экваторе тайма таранный исландский форвард Альфред Финнбогасон открыл счет — 0:1. На 62-й минуте вышедший на замену Пако Алькасер сравнял ситуацию на табло, замкнув навес Джейдона Санчо — 1:1. Через 9 минут Филипп Макс вывел «Аугсбург» вперед — 1:2. На 80-й минуте Алькасер оформил дубль после розыгрыша штрафного — 2:2. Через 4 минуты Марио Гетце забил третий мяч в ворота Андреаса Луте после передачи Ахрафа Хакими — 3:2. В следующей же атаке Майкл Грегоритш вновь сравнял счет после передачи Филиппа Макса — 3:3. В компенсированное время Алькасер стал автором хэт-трика и принес «шмелям» победу — 4:3.

Статистика матча («Боруссия"/"Аугсбург»)

Удары 17/10

Удары в створ ворот 8/6

Процент владения 59%/41%

Угловые 8/6

Нарушения 3/23

Набрав 17 очков, «Боруссия» (Дортмунд) осталась лидером турнирной таблицы Бундеслиги. «Аугсбург» с 8-ю очками опустился на 9-ю строчку.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Аканджи, Ройс, Санчо, Вайгль, Витсель, Филипп, Ларсен.

«Аугсбург»: Луте, Гауэлеу, Макс, Фрамбергер, Хинтереггер, Хедира, Байер, Хан, Каюби, Грегоритш, Финнбогасон.

Бригада арбитров: Маркус Шмидт | Кристоф Гюнш | Маркус Шуллер.

Предупреждения: Байер — 4, Хан — 42, Ройс — 52, Хедира — 54, Гауэлеу — 59, Каюби — 64, Финнбогасон — 79.

Голы: Финнбогасон 22 — 0:1, Алькасер 62 — 1:1, Макс 71 — 1:2, Алькасер 80 — 2:2, Гетце 84 — 3:2, Грегоритш 87 — 3:3, Алькасер 90+5 — 4:3.