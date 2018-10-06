«Ганновер-96» одержал первую победу в сезоне Бундеслиги над «Штутгартом»

Берлин, , 18:28 — REGNUM 6 октября на стадионе «HDI-Арена» был разыгран матч между командами «Ганновер-96» и «Штутгарт» в рамках 7-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19, завершившийся победой хозяев со счетом 3:1.

На 30-й минуте 25-летний полузащитник национальной сборной США Бобби Вуд открыл счет после передачи Миико Альборноса — 1:0, Через 15 минут Вуд оформил дубль — 2:0. В дебюте второй половины Марио Гомес сократил отставание — 2:1. В компенсированное время Ила Бебу лишил «Штутгарт» возможности взять очки — 3:1.

Статистика матча («Ганновер-96"/"Штутгарт»)

Удары 13/11

Удары в створ ворот 5/6

Процент владения 50%/50%

Угловые 5/5

Нарушения 15/10

«Ганновер-96», набрав 5 очков после 7-ми матчей, остался на последней позиции турнирной таблицы. «Штутгарт» с тем же количеством очков идет двумя строчками выше.

Стартовые составы команд:

«Ганновер-96»: Эссер, Элез, Фелипе, Альборнос, Антон, Соуза, Асано, Бебу, Швеглер, Вуд, Фюллькруг.

«Штутгарт»: Цилер, Баумгартль, Павар, Бадштубер, Аскасибар, Кастро, Гентнер, Соса, Бек, Дидави, Гомес.

Главный арбитр матча: Саша Штегеманн.

Предупреждения: Альборнос — 19, Соса — 82, Томми — 85.

Голы: Вуд 30 — 1:0, Вуд 45 — 2:0, Гомес 50 — 2:1, Бебу 90+1 — 3:1.