«Оренбург» добился выездной победы над «Ростовом»

Ростов-на-Дону, , 18:25 — REGNUM 6 октября на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч между командами «Ростов» и «Оренбург» в рамках 10-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19, завершившийся победой гостей.

В дебюте матча левый фланговый полузащитник Сергей Терехов открыл счет — 0:1.

Статистика матча («Ростов"/"Оренбург»)

Удары 11/5

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения 64%/36%

Угловые 5/1

Нарушения 5/10

«Оренбург», набрав 14 очков, обошел «Руибн» и «Локомотив» поднялся на 6-ю позицию. «Ростов» с 18-ю баллами остался на 3-м месте.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Калачев, Гулиев, Гацкан, Ионов, Кьяртанссон.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Малых, Терехов, Андреев, Ойеволе, Мишкич, Козлов, Сутормин, Афонин, Деспотович.

Бригада арбитров: Михаил Вилков | Алексей Воронцов | Антон Кобзев.

Предупреждения: Андреев — 23, Паршивлюк — 37, Афонин — 54, Мишкич — 82, Сутормин — 90, Гацкан — 90.

Голы: Терехов 11 — 0:1.