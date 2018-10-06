Мак-Кенни и Бургшталлер принес «Шальке» уверенную победу над «Фортуной»

Берлин, , 18:23 — REGNUM 6 октября на стадионе «Меркур Шпильарена» был разыгран матч между командами «Фортуна Д» и «Шальке-04» в рамках 7-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19, завершившийся уверенной победой «горняков».

Первый мяч в дебюте второй половины забил опорный полузащитник сборной США Уэстон Мак-Кенни — 0:1. Через 5 минут Гвидо Бургшталлер снял все вопросы об исходе матча — 0:2.

Статистика матча («Фортуна"/"Шальке-04»)

Удары 9/15

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 49%/51%

Угловые 4/6

Нарушения 14/15

«Шальке-04», одержав вторую подряд победу в турнире и набрав 6 очков, выбрался из «зоны вылета» и поднялся на 14-е место. «Фортуна» с 5-ю баллами идет на 17-й строчке.

Стартовые составы команд:

«Фортуна»: Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Каминьски, Циммер, Моралес, Раман, Бодзек, Зоботка, Циммерман, Хеннингс.

«Шальке-04»: Фарманн, Мендил, Калиджури, Сане, Налдо, Мак-Кенни, Сердар, Бенталеб, Маскарель, Ди Санто, Бургшталлер.

Главный арбитр матча: Свен Яблонски.

Предупреждения: Мендил — 26, Циммер — 33, Зоботка — 51, Бодзек — 55.

Голы: Мак-Кенни 48 — 0:1, Бургшталлер 53 — 0:2.