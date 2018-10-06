«Жирона» упустила победу и возможность набрать очки в матче с «Эйбаром»

Мадрид, , 15:58 — REGNUM 6 октября на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч между командами «Жирона» и «Эйбар» в рамках 8-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19, завершившийся волевой победой гостей — 3:2.

В дебюте матча 34-летний бразильский форвард Шарлес Диас вывел гостей вперед, реализовав пенальти — 0:1. В конце первой половины уругвайский лидер «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счет — 1:1. Через 2 минуты Стуани оформил дубль, замкнув передачу Бернардо Эспиносы — 2:1. На 45+1-й минуте Анаиц Арбилья вновь сделал счет равным — 2:2. На экваторе второго тайма Серхи Энрик забил победный мяч в ворота каталонского коллектива — 2:3.

Статистика матча («Жирона"/"Эйбар»)

Удары 11/14

Удары в створ ворот 4/4

Процент владения 52%/48%

Угловые 4/7

Нарушения 10/17

Набрав 10 очков «Эйбар» поднялся на 10-ю строчку. «Жирона» с 9-ю баллами опустилась на 13-е место турнирной таблицы.

Стартовые составы команд:

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Гранелл, Фрейре, Адай, Порро, Луис, Стуани, Португес.

«Эйбар»: Дмитрович, Хименес, Оливейра, Вальдес, Арбилья, Диоп, Орельяна, Де Бласиас, Хордан, Энрик, Диас.

Бригада арбитров: Эдуардо Прието Иглесиас | Хуан Юсте | Мигель Мартинес Мунуэра.

Предупреждения: Хуанпе — 6, Адай — 11, Португез — 15, Вальдес — 20, Хордан — 34, Диоп — 41, Риесго — 45, Арбилья — 59, Оливейра — 61.

Голы: Диас (пен) 12 — 0:1, Стуани 40 — 1:1, Стуани 42 — 2:1, Арбилья 45+1 — 2:2, Энрик 72 — 2:3.