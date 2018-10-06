Гол Сергея Корниленко принес «Крыльям Советов» победу над «Динамо»

Самара, , 15:56 — REGNUM 6 октября на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч между командами «Крылья Советов» и «Динамо» (Москва) в рамках 10-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19, завершившийся победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил опытный экс-форвард национальной сборной Беларуси Сергей Корниленко, замкнув передачу Паула Антона — 1:0.

Статистика матча («Крылья Советов"/"Динамо»)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения 40%/60%

Угловые 5/6

Нарушения 9/17

Набрав 10 очков «Крылья Советов» поднялись на 12-ю позицию и отправили «Динамо» в «зону вылета» с тем же количеством очков.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Рыжиков, Надсон, Рохель, Зотов, Бурлак, Антон, Денисов, Ланин, Молло, Канунников, Корниленко.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Козлов, Рауш, Шунич, Теттех, Панченко, Кардозу, Соу, Жоаозиньо, Луценко.

Бригада арбитров: Виталий Мешков | Алексей Стипиди | Александр Богданов.

Предупреждения: Козлов — 9, Жоаозиньо — 48, Канунников — 48, Кардозу — 59, Теттех — 73, Евгеньев — 77.

Голы: Корниленко 51 — 1:0.